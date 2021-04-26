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Признание геноцида армян президентом США Джо Байденом – это попытка начать «дрессировать» Турцию, которая в последнее время слишком активно стала демонстрировать свою самостоятельность, считает эксперт Геворга Мирзаяна. Он также поясняет, что США таким образом намеревается сдержать порывы Анкары.

Однако Турция вряд ли смирится с этим решением Соединенных Штатов. Представитель президента Тайипа Эрдогана уже заявил, что реакция на него последует и будет это совсем скоро. Также многие политики предлагают выгнать с турецкой авиабазы Инджирик американских военных и восстановить полный контроль над ней. Вставил свое слово и президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявил о поддержке Анкары и неверном решении США.

В публикации эксперта в издании «Взгляд» говорится и о том, что Турция уже высказала свое мнение по решению Байдена. По словам Анкары, США допустили серьезный просчет, с которым турецкие власти не смирятся никогда. Поэтому такая попытка “дрессировки” не сулит Вашингтону ничего хорошего.

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