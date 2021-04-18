Если Россия начнет боевые действия на Украине, Варшаве тоже придется несладко, уверен Ромуальд Шереметьев, ранее занимавший пост министра нацбезопасности Польши. Он также считает, что Москва постепенно отвоевывает позиции, утраченные после развала Советского Союза.

По мнению Шереметьева, на Варшаве негативно отразится любое обострение конфликта между Киевом и Москвой. Одна из главных причин заключается в том, что Польша граничит с Калининградской областью России.

Он также напомнил, что и Российская империя, и СССР имели серьезное геополитическое влияние в мире. Сейчас их правопреемница, которая в 90-х годах несколько растеряла авторитет, вновь возвращает его и вполне достойна получить обратно статус одной из сверхдержав на планете.