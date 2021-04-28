В Московской области на территории всех городских округов будут размещены датчики, предназначенные для наблюдения за качеством воздуха.

В настоящее время уже функционируют несколько десятков сигнальных постов и 4 мобильные лаборатории, которые перемещаются по всему региону. В скором времени планируется увеличить количество надзорных рейдов в 3 раза. Андрей Разин, глава Минэкологии Подмосковья, отметил, что ранее было обнаружено 93 предприятия, которые нанесли вред экологии и выплатили штрафы в размере 2 000 000 рублей.

Для охвата всего региона планируется открыть еще около трехсот станций. Будет также создана новая служба, которая сможет на круглосуточной основе определять нарушителей, изучая показатели датчиков. Сейчас учитываются значения по 8 загрязняющим веществам.