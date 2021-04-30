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После стрельб из комплексов «Точка-У» на полигоне в Херсонской области расчеты ОТРК отработали еще и «план быстрого отхода». Заключающийся в том, что ракетные установки после стрельбы оперативно уходят на первоначальные позиции, прикрываясь предварительно созданной дымовой завесой.

Именно этот «план» больше всего заинтересовал российских экспертов и пользователей Сети. Так, аналитик Андрей Руденко заявил, что Украина в полном соответствии с классическим выражением ведет себя, как обезьяна с гранатой. Также он отметил, что учения у границ Крыма – это переход всех разумных границ.

Пользователи также прокомментировали учения ВСУ с «планом быстрого отхода».

«Видно, что уже готовятся к бегству», – написал один из них.

Другой отметил, что Киев на основании военного опыта на Донбассе несколько недооценивает настоящую войну. Потому что быстро сбежать можно разве что от мин, пущенных в ответ. А вот если вместо них прилетит крылатая ракета «Калибр», убегать уже будет некому.

Пользователь Полоцкий также заметил, что Украина использует «современное вооружение», которому уже не менее 30 лет.

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