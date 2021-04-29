Признательные показания исполнителей покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи продемонстрировали полный объем заговора, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что столь масштабную операцию задержанные не могли организовать самостоятельно, без помощи государства «Икс».

По словам Пескова, убийство президента Беларуси и его сыновей было лишь одной частью плана. Кроме того, планировались отключение и полная блокировка всей энергосистемы государства. Такие операции проводятся либо при поддержке, либо по поручению страны X.

«Это факт неоспоримый, которым мы можем оперировать», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, что 17 апреля о подготовке покушения заявил сперва сам Александр Лукашенко, а затем и представитель КГБ республики. Последний отметил, что после устранения главы государства планировалась организация вооруженного мятежа с целью проведения государственного переворота.