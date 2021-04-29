Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Признательные показания исполнителей покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи продемонстрировали полный объем заговора, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что столь масштабную операцию задержанные не могли организовать самостоятельно, без помощи государства «Икс».

По словам Пескова, убийство президента Беларуси и его сыновей было лишь одной частью плана. Кроме того, планировались отключение и полная блокировка всей энергосистемы государства. Такие операции проводятся либо при поддержке, либо по поручению страны X.

«Это факт неоспоримый, которым мы можем оперировать», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, что 17 апреля о подготовке покушения заявил сперва сам Александр Лукашенко, а затем и представитель КГБ республики. Последний отметил, что после устранения главы государства планировалась организация вооруженного мятежа с целью проведения государственного переворота.

Вам может понравиться

Украинский полковник в запасе пожаловался на готовность России защищать Крым

Россия перекрыла три зоны в акватории Черного моря, чтобы защитить Крым от высадки украинского десанта, выражает недовольство этим фактом киевский эксперт Олег Жданов. Он сокрушается, что теперь Украине будет намного

Дсциплинарный совет ВС Франции накажет 18 военных, поддержавших письмо Макрону

Французские военнослужащие, которые принимали участие в написании письма отставных генералов о возможном вмешательстве армии в политическую жизнь государства, станут фигурантами дела, открытого дисциплинарным советом Вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель

Автор учебника по истории прокомментировал критику президента РФ

Профессор Олег Волобуев, который составил учебник истории, не понравившийся президенту РФ Владимиру Путину, объяснил, по какой причине в книге не упоминаются многие известные исторические факты. По его словам, данный учебник
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – ясно, до 13 °C | Королев: погода, 29 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |