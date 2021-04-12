Надежда Рунихина, специалист в области медицины, перечислила признаки самочувствия, при выявлении которых пожилым россиянам следует срочно пойти к гериатру.

При обнаружении быстрой утомляемости, снижения массы тела, замедления ходьбы, ослабшего рукопожатия и уменьшения физической активности можно говорить о возникновении у человека синдрома старческой астении. В этом случае медики задают ослабленным пациентам несколько вопросов, связанных с их зрением, слухом и походкой.

Врачи также спрашивают у пожилых людей, случались ли у них непроизвольные падения и имелись ли проблемы с памятью. Если пациент дает положительные ответы на пять-семь вопросов, то его отправляют к гериатру. В ином случае он должен будет пройти консультацию у более узкого специалиста.