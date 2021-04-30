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Скотт Беррьер, американский генерал-лейтенант, предполагает, что в ближайшие десять лет КНР и РФ значительно увеличат количество имеющихся у них ядерных боеголовок.

Согласно его словам, увеличение ядерного арсенала России будет в основном связано с ростом количества нестратегического ядерного оружия. Согласно подсчетам американских экспертов, РФ обладает 2 000 тактическими атомными боезарядами и 1 400 боеголовками, предназначенными для стратегических установок.

Генерал добавил, что спецслужбы Соединенных Штатов также решили по-новому взглянуть на свои предыдущие расчеты касательно увеличения ядерного арсенала Китая. В предыдущем году считалось, что китайские вооруженные силы за следующее десятилетие удвоит количество боеголовок (сейчас они обладают 200 боезарядами). Однако последние данные указывают на то, что они превзойдут данный прогноз.

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