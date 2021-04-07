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Исмаил Османов, врач-педиатр, отметил, что дети зачастую стараются равняться на родителей, поэтому для поддержания иммунитета своего ребенка они сами должны чаще гулять на свежем воздухе, есть здоровую пищу и заниматься спортом.

Согласно словам специалиста, все это следует начать еще с рождения, причем необходимо в первую очередь оценить состояние здоровья ребенка. Затем нужно строго следить за исполнением всех рекомендаций по сну, питанию, гулянию и физической нагрузке. Основную роль в этом должна играть не школа, а семья.

Как правило, дети берут пример со своей семьи, поэтому если в ней отсутствует традиция выполнять утреннюю зарядку или совершать пробежки, то и ребенок не станет этим заниматься. Родители также должны следить за его питанием. Именно так они могут улучшить здоровье своих детей, чтобы они реже болели.

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