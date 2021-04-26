Представители Минобразования Подмосковья отметили, что в период с 1 по 10 мая детские садики и школы региона тоже уйдут на выходные.

По словам Ирины Каклюгиной, главы образовательного ведомства, работникам учебных заведений сохранят зарплаты. В случае, если на начало мая в школах планировалось провести всероссийские проверочные работы, то они будут перенесены на несколько дней вперед.

В СМИ напоминают, что ранее Владимиром Путиным, лидером РФ, был подписан указ, согласно которому майские выходные были продлены до 10 дней. Данный шаг должен сохранить тенденцию к уменьшению количества новых случаев заражения коронавирусом и укрепить здоровье россиян.