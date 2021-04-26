читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Минобразования Подмосковья отметили, что в период с 1 по 10 мая детские садики и школы региона тоже уйдут на выходные.

По словам Ирины Каклюгиной, главы образовательного ведомства, работникам учебных заведений сохранят зарплаты. В случае, если на начало мая в школах планировалось провести всероссийские проверочные работы, то они будут перенесены на несколько дней вперед.

В СМИ напоминают, что ранее Владимиром Путиным, лидером РФ, был подписан указ, согласно которому майские выходные были продлены до 10 дней. Данный шаг должен сохранить тенденцию к уменьшению количества новых случаев заражения коронавирусом и укрепить здоровье россиян.

Вам может понравиться

Политолог перечислил города Украины, которые хотят присоединиться к России

Помимо населенных пунктов, которые в настоящий момент считаются неподконтрольной Киеву территорией Донбасса, к России совсем не против присоединиться и другие города Украины. Их перечислил политический обозреватель Сергей Марков, который лично

Российские ВКС успешно завершили серию испытаний новейшей ракеты для системы ПРО

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане российские ВКС провели успешные испытания новейшей противоракеты, сообщает главное военное ведомство РФ. О подробностях испытаний рассказал командир соединения ПРО ВКС РФ Сергей Грабчук. Он не

Получится ли у Байдена “дрессировка” Турции

Признание геноцида армян президентом США Джо Байденом – это попытка начать «дрессировать» Турцию, которая в последнее время слишком активно стала демонстрировать свою самостоятельность, считает эксперт Геворга Мирзаяна. Он также поясняет,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 26 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 26 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 26 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 26 апреля – пасмурно, до 12 °C |