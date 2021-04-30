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Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса научилось вводить в заблуждение не только турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2», используемые Киевом для разведки, но и более технологичные американские RQ-4 Global Hawk.

Эти дроны регулярно залетают на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и высматривают размещение техники ополчения, определяют позиции войск. Чтобы воспрепятствовать этому, военнослужащие непризнанных республик решили пуститься на старую военную хитрость.

Они разработали несколько десятков муляжей боевой техники из подручных материалов. Эти ложные цели выполняют сразу две важных задачи. Они, во-первых, вынуждают разведывательные беспилотные аппараты снабжать ВСУ откровенной дезинформацией, а во-вторых, позволяют раскрыть позиции украинских войск, с которых наносятся удары по муляжам.

Напомним, что Россия выполнила все свои обещания и отвела войска от границы с Украиной точно в назначенные сроки. Киев же делать то же самое не торопиться и продолжает обстрелы, из-за чего ситуация на Донбассе остается напряженной.

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