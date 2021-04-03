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Врач Иван Карасев рассказал, как можно определить предраковое состояние ЖКТ.

Согласно заявлению медика, сейчас рак желудка, а также колоректальный рак, выявляются всё чаще. Кроме того, эти виды рака достаточно часто приводят к смерти пациента. Но при своевременном выявлении и лечении на начальных стадиях, эти виды рака можно полностью вылечить.

На начальную стадию рака ЖКТ могут указать несколько симптомов – изжога и отрыжка, вздутие живота. Кроме того, следует насторожиться при потере веса и изменении стула с нетипичными выделениями, в том числе и кровью. Также Карасев сообщил, что пациенты, имеющие хронические заболевания органов ЖКТ, находятся в группе риска. Так, к развитию рака могут привести такие заболевания, как язва желудка, хронический гастрит, полипы в желудке.

Также риск развития этих видов рака увеличивают курение и употребление алкоголя, несоблюдение режима питания, и бактерии, вызывающие воспалительные процессы.

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