Украинский лидер Владимир Зеленский провел «беспрецедентную работу» с международными партнерами, сумел добиться их всемерной поддержки, благодаря чему Россия и отвела войска от границ страны, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также отметил, что эту самую поддержку увидела не только Москва, но и весь мир.

По словам Ермака, Зеленский в очередной раз доказал, что работает исключительно ради блага Украины. Поэтому голоса критиков, заявляющий, что президент всего лишь пытается вернуть свой высокий рейтинг пиаром, больше похожи на враждебную пропаганду, искажающую реальные факты.

Напомним, что с 23 апреля по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу войска, ранее перебрасываемые в Крым и на границы с Украиной, возвращаются на место своей постоянной дислокации.

Напомним, что в конце марта Россия начала перемещение войск, объявив об учениях, которые должны были пройти на протяжении трех-четырех недель. Это вызвало настоящую панику на Украине. Однако по завершению намеченного срока российская армия возвращается на места постоянного базирования, как и планировалось.