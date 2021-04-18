В большой игре с президентом США Джо Байденом, сделавшим классический ход E2-E4 своим звонком в Кремль, российский лидер Владимир Путин применил традиционную сицилианскую защиту и не дал оппоненту «прощупать почву», пишет норвежское издание steigan.no.

В нем эксперт Пол Стейган сообщает, что Путин сразу дал понять Байдену, что все уловки Соединенных Штатов ему хорошо известны. Москва к ним готова и ничем удивить ее у Вашингтона не получится.

После разговора последовали и действия. Так, Россия предупредила США о нежелательности присутствия в Черном море американских эсминцев, предотвратила попытку Киева «перехватить» корабли Каспийской флотилии, заблокировав несколько украинских портов, перекрыла Керченский пролив.

Именно после разговора президентов Украина начала говорить о стремлении мирно урегулировать конфликт на Донбассе, что можно назвать положительном результатом этой своеобразной шахматной партии.