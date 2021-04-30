В американском информационном агентстве The National Interest сообщили, что армия РФ все еще остается наиболее эффективной на планете.

Авторы материала отмечают, что это связано с несколькими причинами. По их словам, российские вооруженные силы в первой половине XX века распадались и восстанавливались несколько раз, получив тем самым огромный опыт и показав свою высокую живучесть. При этом с каждым новым возрождением они становились лишь сильнее.

Специалисты отмечают, что российская армия не только сохраняла свои боевые традиции, но также постоянно принимала на вооружение самые современные технологии и обучала офицерский состав новым условиям ведения войн. По этой причине она все еще представляет значительную угрозу для США и НАТО.