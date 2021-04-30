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Телеканал RT Arabic рассказал об атаке на одну из турецких баз в Сирии неопознанным самолетом. Сообщается, что инцидент произошел на окраине города Айн-Исса, где дислоцируются военнослужащие Турции.

Атака с неизвестного самолета была произведена в четверг вечером. В настоящий момент ничего не известно о разрушениях на турецкой базе, а также об убитых или пострадавших военных. Также пока непонятно, кому именно принадлежал истребитель.

Турция вместе с сирийской национальной армией еще с конца прошлого года проводит операцию против курдов, которые заняли город Айн-Исса и поддерживаются ВС Соединенных Штатов. В конфликт уже несколько раз вмешивалась и российская военная полиция, которая прекращала ожесточенные бои.

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