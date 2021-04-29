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Реакция Соединенных Штатов и Украины на российские учения в марте – апреле насмешила французских читателей издания Le Figaro. Они активно комментировали публикацию, в которой говорится о «боевой готовности» Киева в ожидании эскалации.

Авторы статьи написали, что РФ объявила об отводе войск и Киев сразу же посчитал это своим достижением. Однако президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил, что Россия его не убедила. Поэтому ВСУ останутся в готовности до полного отведения подразделений.

«Зеленский убежден, что россияне его боялись. Он и впрямь клоун», — иронично заметил на это заявление пользователь по ником Themistoclius.

Читатель Poseidon отметил, что все подобные заявления Зеленский делает под влиянием Соединенных Штатов.

«Один высокопоставленный украинский чиновник сказал журналистам, что Украина теперь управляется из посольства США в Киеве», — написал он в комментариях.

Также многие комментаторы призвали власти Германии и Франции призвать украинского лидера выполнять требования Минских соглашений, а не придумывать все новые и новые «форматы».

Общее же настроение читателей выразил пользователь pokoupatel, написавший следующий комментарий:

«И все-таки один совет: не злите медведя».

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