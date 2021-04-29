Уже 6 мая обновленная и улучшенная версия игры Metro Exodus станет доступной для геймеров всего мира, сообщает официальный сайт разработчика. Он также отмечает, что пользователи, ранее купившие оригинальную версию, смогут бесплатно обновиться до новой редакции.

Эксперты уже предположили, что многим геймерам придется обновлять «железо», чтобы поиграть в новую версию игры. Так, она будет без проблем запускаться на компьютерах с четырехъядерными процессорами, поддерживающими HyperThreading, с 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 2060. И это только требования для игры на минимальных характеристиках.

Metro Exodus Enhanced Edition разработчики выпустят не только для ПК, но еще и для новых моделей игровых консолей от Microsoft и Sony – Xbox Series S/X и PlayStation 5. Однако для них официальный релиз появится только в ноябре-декабре.