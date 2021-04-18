Эксперты американского портала The National Interest отмечают, что российские винтовки «Вал» и «Винторез» могут запросто пробить бронежилет.

Данное огнестрельное оружие было создано около 40 лет назад, но все еще применяется многими специальными и разведывательными подразделениями. Все благодаря их особым характеристикам. Обе винтовки оснащены глушителем, который закрывает ствол, так как выходящий из него горячий газ способен навредить стрелку. Прицел тоже размещается на глушителе.

Специально для этих винтовок были созданы дозвуковые боеприпасы 9х39 миллиметров, которые издают заметно меньше шума, чем обычные патроны. При этом оружие обладает высокой мощностью, поэтому от него не могут защитить бронежилеты даже 2-3 классов. Однако дальность прицельной стрельбы у «Вала» и «Винтореза» не превышает 400 метров.