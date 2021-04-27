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Соединенным Штатам срочно требуется новое и эффективное оружие для сдерживания России. Обычные баллистические ракеты для этой цели уже не подходят – это реликтовое вооружение из середины прошлого столетия, заявил глава Стратегического командования США Чарльз Ричард.

Он также отметил, что Пентагон в настоящий момент размышляет над тем, чем заменить морально устаревшие ракеты Minuteman, которые давно подлежат списанию. Альтернативу сейчас разрабатывает компания Northrop Grumman, которой только на поиск более эффективного решения выделили 13 миллиардов долларов.

Ричард отметил, что справиться с «российской угрозой» смогут ракеты Trident II, которые установлены на подводных лодках проекта Ohio. Однако их совсем мало для того, чтобы сдерживать Китай и Россию одновременно.

По словам руководителя Стратегического командования, Россия давно занимается модернизацией МБР и достигла успехов на этом поприще. Поэтому в случае войны она просто уничтожит Америку, не опасаясь ее ракет, прошедших только косметический ремонт.

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