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В рамках недавнего телеэфира на канале «Первый независимый» украинский эксперт Дмитрий Корнейчук заявил, что Владимир Зеленский, лидер Украины, участвует в афере с продажей газа.

Согласно его словам, Зеленский дал обещание украинцам уменьшить тарифы на газ в два раза, но на деле провел одну из наиболее масштабных афер в стране за последние тридцать лет. Он указал на то, что «голубое» топливо, добываемое на Украине, имеет себестоимость в размере семи-восьми рублей (с учетом налогов), однако продается людям за цену, которая в 2 раза выше.

Монополисты зарабатывают огромные деньги на продаже украинского газа по повышенной стоимости. По мнению эксперта, именно по этой причине олигархи поддерживают нынешнего президента. Корнейчук считает, что сам Зеленский, скорее всего, тоже имеет долю с прибыли от данной схемы.

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