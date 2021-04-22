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В информагентстве «Авиа.про» сообщили, что на сирийско-турецкой границе обнаружен туннель, в котором хранятся десятки танков, принадлежащих вооруженным силам Турции.

Отмечается, что разведывательные силы сегодня, 22 апреля, смогли обнаружить подземный склад, созданный из туннеля протяженностью 241 метр. Эта природная пещера обладает множеством ответвлений, что позволило Турции незаметно держать большое количество бронетехники прямо рядом с Сирией и передавать ее боевикам.

Согласно словам военных экспертов, Россия, скорее всего, в ближайшее время нанесет удар по данному складу, чтобы лишить террористов доступа к новому вооружению. При этом в операции, возможно, будут задействованы не только истребители и штурмовики, но также боевые корабли, оснащенные «Калибрами».

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