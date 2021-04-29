В Соединенных Штатах потерпел крушение беспилотный вертолет MQ-8B “Скаут”, который упал в воду из-за столкновения с бортом корабля USS Charleston. Произошел инцидент фактически сразу после запуска винтокрылой машины.

Пресс-служба американского Третьего флота сообщает, что по результатам первичного осмотра извлеченного из воды беспилотника можно заявить, что он не подлежит ремонту. Удар был достаточно сильным, в результате чего БПЛА получил серьезные повреждения.

Кроме того, электроника вертолета полностью выведена из строя в результате воздействия влаги. Дополнительные поломки могли образоваться и из-за сильного давления воды, так как аппарат успел погрузиться на большую глубину.

Беспилотный вертолет MQ-8B, разработанный специально для американских ВМС, предназначен для разведки в море, наведения на цель вооружения боевых кораблей, а также для их огневой поддержки.