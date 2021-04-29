Неопознанный летающий объект в форме пирамиды, который в 2019 году внезапно появился прямо над американским эсминцем «Рассел», отправил лично президент РФ Владимир Путин, заявил бывший сенатор Соединенных Штатов Гарри Рид. Его слова процитировало издание Mystery Wire UFO.

Сенатор также отметил, что во главе России сейчас стоит президент, который в Советском Союзе «управлял КГБ». У него в подчинении находится «31 тысяча агентов», которые способны организовать подобную разведку.

По мнению Рида, НЛО вел наблюдение за американским эсминцем. Цель такого подглядывания экс-сенатор предпочел не раскрывать.

Видеозапись с неопознанным летающим объектом, который завис над эскадренным миноносцем, почти два года изучали специалисты спецгруппы Минобороны США по НЛО. Они заявили, что ролик является подлинным, а какой-либо монтаж полностью исключен.