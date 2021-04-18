читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении МВД по Ленинградской области сообщили, что полицейские сейчас ищут преступника, устроившего стрельбу на дороге в Волховском районе.

Согласно словам сотрудников ведомства, это происшествие случилось вчера, 17 апреля, на двенадцатом километре дороги Кисельня – Хвалово. Неизвестный открыл окно с переднего пассажирского места машины Renault Megane, а затем выстрелил не менее 5 раз в сторону лесной полосы.

На данный момент времени удалось установить, что автомобиль принадлежит сорокалетнему мужчине. Указывается, что пострадавших в результате стрельбы не выявлено. По факту случившегося проводится проверка, в рамках которой следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Вам может понравиться

Главе украинского Минздрава поднесли похоронный букет

Украинский депутат Ольга Стефанишина, представляющая партию «Голос», передала главе Минздрава Максиму Степанову букетик гвоздик, перевязанный траурной лентой. Она заявила, что такое поручение ей дали родственники умершего от Covid-19 человека. Она

В The National Interest оценили шансы Украины в противостоянии с Россией

Украина разместила на линии разграничения в Донбассе беспрецедентные военные силы. Россия ответила стягиванием к ее границам своих войск и боевой техники. Приведут ли эти действия к вооруженному столкновению между двумя

Зеленский заявил, что только вступление Украины в НАТО обеспечит ее безопасность

В интервью изданию Daily Telegraph украинский президент Владимир Зеленский заявил, что только вступление в Североатлантический альянс поможет обеспечить безопасность страны. Также он подчеркнул, что Киев ожидает от НАТО активных действий
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 апреля – ясно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 апреля – пасмурно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Королев: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 18 апреля – дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 18 апреля – пасмурно, до 14 °C |