В управлении МВД по Ленинградской области сообщили, что полицейские сейчас ищут преступника, устроившего стрельбу на дороге в Волховском районе.

Согласно словам сотрудников ведомства, это происшествие случилось вчера, 17 апреля, на двенадцатом километре дороги Кисельня – Хвалово. Неизвестный открыл окно с переднего пассажирского места машины Renault Megane, а затем выстрелил не менее 5 раз в сторону лесной полосы.

На данный момент времени удалось установить, что автомобиль принадлежит сорокалетнему мужчине. Указывается, что пострадавших в результате стрельбы не выявлено. По факту случившегося проводится проверка, в рамках которой следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося.