Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась новым кадром в Instagram.

32-летняя Татьяна облачилась в чёрное пальто, ярко-жёлтый берет и аналогичного цвета резиновые сапоги. Образ был дополнен солнцезащитными очками. В подписи Брухунова указала, что в человеке всё должно быть прекрасно, в том числе и резиновые сапоги.

В комментариях подписчики Татьяны отметили, что если бы она не уточнила, они даже и не подумали бы о том, что сапоги резиновые. Также было замечено, что Брухунова очень хорошо подобрала цвета, и её образ выглядит красиво и стильно, а также весьма подходящим к погоде. Кроме того, некоторые заметили, что желтый цвет лучше, чем чёрный, и такие сапоги подходят для того, чтобы разбавить серую субботу.