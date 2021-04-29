Мария Бенешова, руководитель чешского Минюста, сообщила о существовании третьей версии взрывов, произошедших на военных складах Чехии около 7 лет назад.

Во время беседы с журналистами информационного агентства Novinky министр отметила, что присутствовала на обсуждении данного инцидента кабмином страны. Она добавила, что согласна с мнением Милоща Земана, чешского лидера. Однако ей удалось увидеть лишь сообщения контрразведки, а не сами материалы дела.

Глава Минюста считает, что есть еще один возможный вариант расследования. Однако она не стала вдаваться в подробности, отметив, что все нужные сведения имеются на записи заседания кабинета министров.