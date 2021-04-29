читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мария Бенешова, руководитель чешского Минюста, сообщила о существовании третьей версии взрывов, произошедших на военных складах Чехии около 7 лет назад.

Во время беседы с журналистами информационного агентства Novinky министр отметила, что присутствовала на обсуждении данного инцидента кабмином страны. Она добавила, что согласна с мнением Милоща Земана, чешского лидера. Однако ей удалось увидеть лишь сообщения контрразведки, а не сами материалы дела.

Глава Минюста считает, что есть еще один возможный вариант расследования. Однако она не стала вдаваться в подробности, отметив, что все нужные сведения имеются на записи заседания кабинета министров.

Вам может понравиться

Иммунолог рассказал о группе россиян, которые рискуют повторно заразиться коронавирусом

Иммунолог и гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков в эфире радио Sputnik рассказал о группе людей, у которых есть риск вновь заболеть коронавирусом. Согласно его заявлению, даже если по
  • Анна
  • 29.04.2021
  • читать 1 минуту

Рок-фестиваль “Нашествие” в этом году будет проходить в подмосковном Серпухове

В этом году рок-фестиваль «Нашествие» пройдёт не в Тверской области, как обычно, а в Подмосковье. Об этом рассказывает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Наше радио». Согласно заявлению организаторов, перенос локации позволит
  • Анна
  • 27.04.2021
  • читать 1 минуту

Елену Проклову захотели лишить званий и наград после скандала вокруг Табакова

Актриса Елена Проклова недавно стала участницей громкого скандала после съёмок в шоу «Секрет на миллион». В рамках этой передачи актриса рассказала, что в 15-летнем возрасте её долгое время домогался известный
  • Анна
  • 28.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – ясно, до 13 °C | Королев: погода, 29 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |