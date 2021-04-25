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Россия занимается «каннибализацией посольств», высылая дипломатов безо всяких на то причин, заявил президент Чехии Милош Земан. Он также отметил, что поддерживает решение о высылке 18 представителей российского посольства в Праге.

По словам Земана, он не приемлет, когда дипломаты оказываются «офицерами разведки».

«Они приносят больше вреда, чем пользы», — заявил президент Чехии.

Также он отметил, что согласен на дипломатический паритет с Россией. Однако заявил, что 20 дипломатов Россия выслала без каких-либо оснований для этого. По словам главы государства, эти «люди ничего не сделали».

Ранее Земан рассказал, что контрразведка, которая провела тщательное расследование взрывов во Врбетице, не обнаружила там следов присутствия представителей российских спецслужб. Однако следствие все еще продолжается.

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