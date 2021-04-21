Российское внешнеполитическое ведомства призвало провести расследование всех преступлений Украины, которые она совершила и продолжает совершать на территории Донбасса. Такое заявление сделал глава департамента международных организация Петр Ильичев.

В перечень преступлений он внес продолжающиеся обстрелы Киевом жилых кварталов на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, лишение жителей Донбасса социальных выплат от государства, а также транспортную блокаду.

По словам Ильичева, украинская власть должна ответить за все эти деяния. Поэтому российская сторона будет настаивать на проведении расследования, независимо об отношении к этому других государств.

Напомним, что в феврале Киев пошел на обострение конфликта на Донбассе и возобновил обстрелы территорий самопровозглашенных республик. Также отмечалось стягивание к линии разграничения боевой техники и вооружения.