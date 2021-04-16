В МИД Германии обратились к России с призывом дать объяснение предполагаемым перемещениям своих войск у российско-украинских границ по линии ОБСЕ.

Как сообщила представитель ведомства Мария Адебар, сейчас наблюдаются усилия по деэскалации. Она отметила, что проводится работа над тем, чтобы получить от России объяснение насчёт перемещения сил в этом районе. Задействованы в этом и другие члены ОБСЕ. Согласно объяснению Адебар, в этом заключается смысл механизма ОБСЕ по формированию доверия и картины безопасности.

Однако Россия, как утверждает Адебар, не хочет конструктивно вступить в дискуссию и предоставлять нужные сведения. Также она заявила, что Германия хотела бы сотрудничества России в расследовании.

Как отмечается, на Западе в последнее время весьма обеспокоены из-за «усиления» агрессии в Украине со стороны России.