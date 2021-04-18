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Украинский журналист Станислав Безушко в своей публикации в издании Zaxid.net возмутился отсутствием в военкоматах очереди из желающих «защищать Украину». Он написал, что принцип «надо валить из этой страны» успешно используют не только депутаты Верховной Рады, но и подавляющее большинство граждан.

По словам Безушко, несколько дней назад о своем желании защищать страну высказывались те украинцы, которые требуют принятия законов о легализации на Украине оружия. Однако и они не пошли в военкоматы перед все возрастающей «российской угрозой».

Журналист замечает, что кто-то все таки отправится на фронт, однако таких людей будет гораздо меньше, чем желающих покинуть страну вместо ее защиты.

Напомним, что Украина не выполняет план по призыву молодых людей в ВСУ даже в «патриотичных» западных областях. Все дело в том, что вместо армии жители этих регионов предпочитают убирать клубнику на полях польских фермеров.

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