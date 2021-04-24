Беспорядки в Калифорнии в марте 2020 года застали власти Соединенных Штатов врасплох. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, прошел целый ряд демонстраций, которые даже хотели разгонять с использованием истребителей F-15C. Этот самолет уже находился в полной боевой готовности к вылету, рассказывает издание Los Angeles Times.

Представители нацгвардии рассказали журналистам, что планировалось отправить самолет для запугивания жителей Калифорнии, вышедших на демонстрации. Он должен был пролететь на небольшой высоте прямо над людьми, чтобы вынудить их разойтись по домам. Данная тактика хорошо зарекомендовала себя как в Сирии, так и в Ираке.

Впрочем, приказа на отправку истребителя так никто и не решился отдать, пишут журналисты. Мало того, полковник Национальной гвардии Джонатан Широма утверждает, что информация, описанная в издании, не соответствует действительности. По его словам, Соединенные Штаты никогда не используют боевую авиацию, чтобы пугать гражданское население.