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Алексей Леонков, специалист в области военной техники, сообщил, что американские ВВС собираются в будущем применять стаи БПЛА для доминирования в воздухе.

В СМИ ранее сообщили, что на территории Соединенных Штатов завершились тесты малозаметных беспилотников XQ-58A Valkyrie, выпущенных с ведомого БПЛА ATIUS-600, способного выполнять разведку или уничтожать наземные цели с помощью бомб. Эксперт отметил, что «Валькирии» тоже будут оснащаться стелс-дронами, которые смогут имитировать крупноразмерные воздушные цели.

В результате ВВС США смогут выстроить сразу 3 эшелона дронов, которые позволят им обманывать вражеские системы ПВО. Ракетные комплексы попытаются уничтожить все обнаруженные беспилотники, израсходовав свой боезапас. Затем прибудут американские самолеты, которые уничтожат противовоздушную оборону противника. Однако Леонков отметил, что данная тактика не сработает против РФ, так как у нее имеются РЛС дальнего действия, позволяющие регистрировать движение воздушных целей за несколько тысяч километров.

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