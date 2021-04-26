Заявление президента РФ Владимира Путина о «красной черте», которую Западу не следует пересекать, напугало НАТО и США до «седых волос», уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что после этих слов западные страны очень внимательно стали приглядываться к новой внешней политике России.

Эксперт поясняет, что главная проблема Запада кроется в том, что он не знает, какие именно красные линии ему не стоит переступать. Напомним, что Владимир Путин заявил – именно Россия будет решать кто и где нарушил эту самую линию. Поэтому в интересах Европы и США сейчас действовать чрезвычайно осторожно и взвешивать каждый свой шаг.

По словам Леонкова, Запад больше 7 лет делал все возможное, чтобы сжечь мосты между собой и Россией, однако РФ относительно спокойно на это отреагировала. Теперь Соединенным Штатам и Европе придется восстанавливать эти самые мосты, чтобы не нарваться на гнев Москвы.