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В России имеется база, которая в случае отключения РФ от системы SWIFT станет ее альтернативой. Однако задачей Центробанка и правительства является обеспечение максимальной надежности этой базы и ее защиты от возможных атак для создания дополнительных проблем, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Также глава МИД отметил, что россиянам имеет смысл перейти с доллара на другие валюты и использовать только отечественную платежную систему, чтобы минимизировать проблемы при внезапном отключении SWIFT.

В марте о возможном отключении от международной системы платежей говорил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнял, что в России могут перестать действовать системы MasterCard и Visa, однако эта информация не подтвердилась.

Также в апреле представитель МИД Александр Панкин заявлял о «других возможностях», которые станут альтернативой SWIFT, в случае отключения России от этой системы.

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