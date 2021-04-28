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ОБСЕ скрывает честные данные по обстрелам на востоке Украины, искажая статистику в пользу Киева, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что мониторинговая миссия предпочитает не замечать, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

Лавров заявил, что ОБСЕ в этом вопросе чувствует себя «неуютно». Он также отметил, что ополчение ДНР и ЛНР в подавляющем большинстве случаев наносят только ответные удары по тем позициям, с которых был зафиксирован огонь со стороны ВСУ.

По словам министра, РФ намерена регулярно представлять отчеты по ситуации в Донбассе, чтобы донести до общественности информацию о реальном положении дел. Так как по данным ОБСЕ в регионе стреляют исключительно ополченцы. При этом статистика по гражданам и объектам, пострадавшим от обстрелов, говорит совсем об обратном.

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