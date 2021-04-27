Если США не готовы идти на контакт с Россией, обе страны будут жить в состоянии холодной войны, заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что если Вашингтон будет и дальше пытаться разговаривать с Москвой с позиции суверена, то общения не получится вообще.

Так министр прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что санкции, введенные в отношении РФ, дают нужные результаты и могут снять напряженность в отношениях. Лавров отметил, что стабилизировать обстановку давлением невозможно, поэтому Россия готова вообще не разговаривать с Вашингтоном. В то же время, любое нарушение красных линий будет жестко пресекаться на корню.

Лавров также заявил, что Москва несколько раз предлагала Вашингтону «обнулить» конфликт. Однако новая администрация так же, как и старая, упорно не желает ничего слышать, пытается действовать с позиции силы и ведет бесконечные разговоры о санкциях, уже кажущиеся шизофреническими.