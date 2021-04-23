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Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет делегацию от своей страны в Трехсторонней контактной группе, заявил, что больше не поедет на встречу в Минск. Также он добавил, что вся украинская делегация также откажется от встреч в столице Беларуси.

Главная причина этого кроется в том, что, по словам Кравчука, белорусский президент вновь стал вассалом Владимира Путина и сделал страну полностью подотчетной РФ. Поэтому она перестала быть нейтральной территорией, на которой можно проводить встречи.

Напомним, что Кравчук и ранее заявлял, что переговоры ТКГ пора проводить в другом городе, а не в находящемся «под каблуком» Москвы Минске. Он предлагал перенести встречи на территорию государства, которое соблюдает нейтралитет относительно ситуации на Донбассе, а также пользуется в мире высоким авторитетом.

Белоруссия же «устами Лукашенко» слишком часто стала говорить об Украине «неприемлемые вещи», подытожил Кравчук.

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