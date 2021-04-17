Если Япония решится на силовой сценарий возвращения Курильских островов, Тихоокеанский флот не сможет удержать их под контролем РФ, считает военный эксперт Константин Сивков. Он отмечает, что ТОФ в настоящий момент совершенно не готов к вооруженному столкновению.

Эксперт также поясняет, что силовой захват без использования ядерного оружия – это тот вариант, на который Токио вполне готов пойти. При этом его обязательно поддержат Соединенные Штаты, которые подтвердили верность Договору от 1960 года. В такой ситуации Россия будет вынуждена задействовать не только ТОФ, но и подразделения противодесантной обороны, которые базируются на Курилах, истребители и самолеты Дальней авиации.

При этом главная роль все же будет отводится именно Тихоокеанскому флоту, который в теперешнем составе не готов к серьезным сражениям. Если даже ему удастся каким-то образом отбить атаки американских авианосцев и атомных субмарин, он потеряет две трети своих сил и фактически прекратит существование.