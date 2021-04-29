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Существует всего два условия, при которых Россия введет свои войска на Донбасс и обеспечить защиту населения самопровозглашенных республик от агрессивных действий Вооруженных сил Украины. Военный аналитик Константин Сивков рассказал об этих сценариях.

Первое условие – это гибель кого-то из правящей верхушки ЛНР или ДНР. По мнению эксперта, если в отношении ярких военных или политических фигур Донбасса Киев организует теракты, то вероятность ввода войск РФ на Украину существенно возрастет.

Второй сценарий будет реализован в случае наступательной операции ВСУ. Украина постоянно твердит о желании мирно урегулировать конфликт, однако обстрелы продолжаются, что говорит о возможном наступлении.

И в том, и в другом случае президент РФ Владимир Путин запросит разрешение на ввод войск на Украину у Федерального собрания. Вполне вероятно, что этого будет вполне достаточно для того, чтобы образумить агрессивного соседа. Но если враждебные действия будут продолжены, российские подразделения все же войдут на Донбасс.

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