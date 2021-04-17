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Сотрудники Adidas сообщили, что компания скоро выпустит экокроссовки, произведенные из материала на базе мицелия. Речь идет о вегетативном теле грибов.

Уникальный материал был разработан совместно со специалистами биотехнологического предприятия Bolt Threads. Из него планируется создать кроссовки, которые получат название Stan Smith. На официальном сайте производителя обуви отмечается, что их продажи должны будут начаться до конца текущего года.

Представители компании отмечают, что пытались найти альтернативу классическим кожзаменителям, изготавливаемым из пластика. Новый материал был добыт натуральным способом. Его выращивают путем использования технологии вертикального земледелия, которая значительно повышает урожайность. Полученное вещество способно принимать разную форму и окраску.

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