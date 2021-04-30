В китайском издании SCMP сообщили, что двухместный вариант истребителя 5-й генерации J-20 станет серьезной угрозой для американских ВВС.

Авторы статьи отмечают, что новинка получит новейший комплекс РЭБ и сможет контролировать беспилотники. Последние могут быть использованы в виде приманок для вражеских стелс-самолетов, сбора разведданных, уничтожения средств ПВО или получения превосходства в небе. Указывается также, что в 2023 году эти истребители получат новые китайские двигатели.

В СМИ напоминают, что первый полет китайского J-20 был совершен около десяти лет назад, чем сильно удивил многих западных специалистов. Уже спустя год КНР продемонстрировала второй истребитель нового поколения FC-31, который противопоставляется американскому F-35. Сейчас на обоих самолетах стоят российские ускорители.