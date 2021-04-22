Группе американских исследователей удалось выяснить, что жирные кислоты омега-3 могут не только повысить устойчивость клеток к стрессовой обстановке, но и затормозить старение.

В рамках проведенного эксперимента специалисты определили, что при ежедневном употреблении продуктов, содержащих в себе два с половиной грамма кислот омега-3, организм гораздо лучше справляется с разрушительным влиянием стресса на него. У испытуемых, принимавших соответствующие добавки, вырабатывалось намного меньше гормонов стресса (кортизол).

Данные добавки также повысили стрессоустойчивость добровольцев – у них формировалась защита клеток, которая при старении начинает вырабатываться гораздо хуже. Положительное воздействие омега-3 было зафиксировано и у тех людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.