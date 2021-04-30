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К границе между Киргизией и Таджикистаном стягиваются дополнительные войска с обеих сторон. На юго-западе страны слышна канонада, причем киргизские власти заявляют, что Душанбе использует тяжелые минометы.

Вчера вечером было объявлено перемирье для решения конфликта дипломатическим путем, однако уже ночью стороны нарушили режим прекращения огня.

В настоящий момент известно о 17 пострадавших, среди которых в основном гражданские. В то же время Киргизия заявляет, что войска стягивает только Таджикистан. Бишкек лишь усиливает пограничные заставы, чтобы в случае чего отразить нападение.

Напомним, что конфликт начался из-за установки таджикской стороной видеокамер рядом с водозабором в Баткенском районе Киргизии. Местные жители начали протестовать, что привело к первым столкновениям. Позже камеры убрали, но конфликт все же продолжает разгораться.

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