Российский лидер Владимир Путин не будет присоединять самопровозглашенные ДНР и ЛНР к России. Если бы он хотел именно этого, то сделал бы еще в 2014 году. Сейчас же в этом шаге нет никакого практического смысла, считает политолог Яков Кедми.

По его мнению, у Путина имеется совсем другая стратегия, в вот присоединение ДНР и ЛНР станет признаком проигрыша той политики, которую Россия ведет уже седьмой год.

«Получается, что Путин скажет, что Москва забирает кусочек Киева, а дальше пропади оно пропадом. Я не думаю, что он так мыслит. Я не думаю, что он так сделает. Это нелогично для Путина», – сообщил политолог.

Ранее, напомним, Кедми говорил, что на Донбассе имеется три варианта развития дальнейших событий. Причем каждый из них в случае агрессии Украины по отношению к самопровозглашенным республикам приведет к потере ее государственности или переносу границ ближе к Днепру.