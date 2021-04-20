читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский лидер Владимир Путин не будет присоединять самопровозглашенные ДНР и ЛНР к России. Если бы он хотел именно этого, то сделал бы еще в 2014 году. Сейчас же в этом шаге нет никакого практического смысла, считает политолог Яков Кедми.

По его мнению, у Путина имеется совсем другая стратегия, в вот присоединение ДНР и ЛНР станет признаком проигрыша той политики, которую Россия ведет уже седьмой год.

«Получается, что Путин скажет, что Москва забирает кусочек Киева, а дальше пропади оно пропадом. Я не думаю, что он так мыслит. Я не думаю, что он так сделает. Это нелогично для Путина», – сообщил политолог.

Ранее, напомним, Кедми говорил, что на Донбассе имеется три варианта развития дальнейших событий. Причем каждый из них в случае агрессии Украины по отношению к самопровозглашенным республикам приведет к потере ее государственности или переносу границ ближе к Днепру.

Вам может понравиться

Зеленский заявил о готовности ВСУ ликвидировать ЛНР и ДНР

Украинские войска полностью готовы к полномасштабному наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, сообщает китайское издание Sohu со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства отметил также, что после победы

В США высоко оценили возможности российского беспилотника для разведки в Арктике

Российский беспилотный аппарат ZALA 421-08M поразил эксперта американского издания The National Interest Криса Осборна. Автор восхищается способностью БПЛА летать даже в экстремальные морозы, которые в Арктике могут достигать -52 градусов.

Руководство Чехии оказалось под ударом из-за скандала с “агентами ГРУ”

Чешские власти объявили в розыск двух российских «агентов» ГРУ, хорошо известных по инциденту с «отравлением Скрипаля» в британском Солсбери. Они заявили, что именно Александр Петров и Руслан Боширов виновны во
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 20 апреля – пасмурно, до 20 °C |