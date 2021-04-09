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Президент Украины Владимир Зеленский добился того, ради чего организовывались провокации на Донбассе. Американский лидер Джо Байден все-таки позвонил в Киев и даже пообещал поддержку в противодействии «российской агрессии», заявляет политолог Яков Кедми.

Он отмечает, что ожидание звонка Байдена слишком уж затянулось. Некоторые представители руководства США делали намеки Зеленскому, что для общения с американским президентом надо бы выполнить все свои обещания по борьбе с коррупцией. Но украинский лидер нашел другой способ.

Нарушая все требования режима прекращения огня, он дал команду снова начать обстрелы территории Донбасса. Это позволило решить сразу несколько задач. Во-первых, состоялся долгожданный звонок от Байдена со словами поддержки и выражениями симпатии как самому Зеленскому, так и всей стране. Во-вторых, президент Украины отвлек внимание населения от насущных проблем и несколько поправил стремительно падающий рейтинг.

Кроме того, он еще и обратил гнев Запада против России, которая «обеспокоила» НАТО перемещениями войск вдоль украинской границы.

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