Певица Катя Лель приняла участие в съёмках шоу «Алена, блин!» и рассказала о вторжении инопланетян, которое произойдёт уже в ближайшие несколько лет.

По словам певицы, вторжение должно произойти до 2030 года. Известно об этом ей стало после того, как ей приснился сон о том, что инопланетяне прилетели на Землю. Артистка отметила, что это даже не сны, а другая реальность, в которой она оказывается, когда спит.

Также она заявила, что рада тому, что пришельцы захотели себя раскрыть – для них, как отметила Лель, это было трудным решением, так как по вселенским законам у них нет права внедряться во Вселенную людей. Певица объяснила, что инопланетяне могут прийти, только когда люди будут к этому духовно готовы и попросят об этом.

Кроме того, Лель заявила, что люди являются экспериментом высших цивилизаций, и пришельцы «всегда рядом» – она всегда чувствует их энергию и видит их тарелки в центре Москвы.