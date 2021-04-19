Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок заявила, что в отношении России нужно проявлять жестокость. При этом диалог с ней нужно все-таки продолжать. Без жестокого отношения РФ просто сотрет Европу с геополитической карты мира.

По мнению Бербок, с Россией нужно разговаривать жестко по всем реализуемым ею проектам. В том числе, и по «Северному потоку-2». Однако одновременно с этим ни в коем случае нельзя прекращать диалог.

Напомним, что Бербок давно является противницей «Северного потока-2». Она часто заявляла, что этот проект затеян только ради того, чтобы закрыть транспортировку газа через Украину и Польшу. Кроме того, она хотела закрыть немецкий фонд, который позиционировался как экологический, но финансировал строительство газопровода.