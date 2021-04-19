Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок заявила, что в отношении России нужно проявлять жестокость. При этом диалог с ней нужно все-таки продолжать. Без жестокого отношения РФ просто сотрет Европу с геополитической карты мира.

По мнению Бербок, с Россией нужно разговаривать жестко по всем реализуемым ею проектам. В том числе, и по «Северному потоку-2». Однако одновременно с этим ни в коем случае нельзя прекращать диалог.

Напомним, что Бербок давно является противницей «Северного потока-2». Она часто заявляла, что этот проект затеян только ради того, чтобы закрыть транспортировку газа через Украину и Польшу. Кроме того, она хотела закрыть немецкий фонд, который позиционировался как экологический, но финансировал строительство газопровода.

Вам может понравиться

Американцы осудили “спотыкающегося” Джо Байдена за новые санкции против России

Джо Байден действует настолько стандартно и предсказуемо, что не подходит даже на пост «председателя клуба книги месяца», а не то что президента Соединенных Штатов, считают американцы, отреагировавшие на сообщение об

Ветеран украинских ВВС назвал Зеленского “уклонистом в бронелифчике”

Ветеран украинских ВВС из Киева раскритиковал президента Владимира Зеленского за его заявления о готовности Украины к любым сценариям развития событий. Он назвал главу государства «уклонистом в бронелифчике» и заявил, что

Аналитик Келлер рассказал о страхе США перед российскими гиперзвуковыми ракетами

Россия испытывает гиперзвуковые ракеты на протяжении последних нескольких лет. Однако только в прошлом году на вооружение ВС РФ поступили первые такие боеприпасы – комплексы «Авангард». И практически сразу выяснилось, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 апреля – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 19 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 19 апреля – небольшой дождь, до 17 °C |