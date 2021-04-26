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В управлении СКР по Калининградской области сообщили о заведении уголовного дела на жителя областного центра, подозреваемого в избиении младшего судебного пристава.

Согласно версии следствия, в начале текущего года к 32-летнему обвиняемому домой пришел сотрудник ФССП. Он потребовал, чтобы мужчина отправился вместе с ним в городской суд, однако тот отказался следовать за ним. Судебный пристав проявил настойчивость, из-за чего подозреваемый набросился на него, ударив его несколько раз по лицу и животу.

В итоге злоумышленник сломал работнику ФССП нос, то есть нанес ему легкий вред здоровью. В зависимости от решения суда мужчине может грозить тюремное заключение сроком до десяти лет и большой штраф.

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