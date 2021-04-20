К месту строительства «Северного потока-2» движутся суда снабжения, которые организуют доставку строительных материалов. Процесс прокладки газопровода вышел на финишную прямую, сообщает информационное агентство ТАСС.

Сегодня вблизи трубоукладчика «Академик Черский», который находится на первой точке прокладки, заметили сразу несколько судов снабжения – «Катунь», «Иван Сидоренко» и «Финвал». Кроме того, к нему подошел и спасательный корабль «Мурман».

Соединенные Штаты, напомним, выступают против строительства газопровода. Он невыгоден им в первую очередь тем, что после запуска «Северного потока-2» США не смогут продавать Европе свой дорогой сжиженный газ. Также протестуют против газопровода Украина, которая с его вводом в эксплуатацию потеряет прибыль за транзит российского газа, а также Польша и прибалтийские государства. Последние недовольны просто так, потому что они ничего не теряют и не приобретают. Причиной их негодования является антироссийская политика, проводимая властями много лет.