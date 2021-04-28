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Необычный рейс российского самолета Ту-134АК связал израильский аэропорт Бен-Гурион и авиабазу «Хмеймим» в Сирии, с которой Израиль воюет уже 73 года. С помощью мониторинговых ресурсов этот уникальный перелет отследить аналитик портала ynet Итай Блюменталь.

Самолет стартовал в Москве и совершил посадку в Тель-Авиве. Во вторник он вылетел из аэропорта Бен-Гурион и взял курс на Сирию. В 17:15 Ту-134АК приземлился в провинции Латакия. Именно здесь располагается российская авиабаза «Хмеймим», которую официальный Дамаск передал Москве в аренду на 49 лет.

Аналитик отметил, что перелеты по этому маршруту являются редкостью из-за боевых действий между Израилем и Сирией. Ту-134АК, принадлежащий российскому Минобороны, совершал подобные рейсы еще при Советском Союзе. Эксперт также отметил, что это VIP-самолет, который часто используется для перелетов членов правительства.

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